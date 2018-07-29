2018-07-29T06:37:21+03:00
Политика

Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции

Турецкий лидер заявил, что Анкара может найти альтернативы американским истребителям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если Соединенные Штаты откажутся поставлять Турции приобретенные Анкарой истребители F-35, страна обратится в международный арбитраж. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что на американских самолетах свет клином не сошелся, и можно найти им альтернативу.

«Теперь они (США) начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд», - приводит слова Эрдогана телеканал Haber Turk.

Президент Турции подчеркнул, что у Анкары по отношению к Штатам всегда были самые «добрые намерения», а Вашингтон «никогда на них не отвечал взаимностью». Эрдоган подчеркнул, что турки «продолжают терпеливо жить и будут делать это дальше», однако при этом посоветовал американским властям «не забывать, что мы не живем в альтернативной реальности».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что из-за планов Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 конгресс США решил приостановить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35. А на следующий день Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции, если власти не освободят американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в 2016 году.

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