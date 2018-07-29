СЕГОДНЯ 08:25 2018-07-29T08:29:11+03:00

В результате землетрясения в Индонезии пострадали не менее 40 человек, многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома

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Землетрясение в Индонезии унесло жизни не менее 10 человек, при этом число пострадавших достигло 40. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на агентство по ликвидации катастроф.

Конкретные причины гибели людей не уточняются. Землетрясения магнитудой 6,4 произошло на севере густонаселенного острова Ломбок, расположенного недалеко от популярного у туристов острова Бали.

Фото: twitter.com/Sutopo_PN

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 километров и в 31 километре от города Матарам, в непосредственной близости от вулкана Ринджани. По данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, вслед за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек.В результате землетрясения в Индонезии пострадали не менее 40 человек, многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома

Как сообщал сайт kp.ru, 18 июня не менее 200 жителея Японии пострадали при землетрясении в провинции Осака, при этом три человека погибли. Кроме того, удар стихии повредил линии электропередач, в некоторых районах вспыхнули локальные пожары.