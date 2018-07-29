Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии

СЕГОДНЯ 09:31 2018-07-29T09:40:29+03:00

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Сторонники президента США Дональда Трампа настолько увлечены ненавистью к политическим оппонентам из Демократической партии, что скорее предпочтут видеть на посту главы государства российского лидера Владимира Путина, чем кого-либо из демократов.

Такое мнение выразил Рон Рейган, сын 40-го президента США Рональда Рейгана. По его словам, избиратели Трампа симпатизируют тем же людям, которые нравятся их президенту. Поэтому популярность Владимира Путина в США постоянно растет.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», - резюмировал Рон Рейган.

Кроме того, он заподозрил сторонников нынешнего американского лидера в психическом рассройстве.

«Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они. Это настоящее психическое расстройство, своего рода синдром Трампа», - считает сын бывшего хозяина Белого дома.

Как сообщал сайт «КП», 16 июля в Хельсинки состоялся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров российский лидер заявил, что беседа с американским коллегой прошла в конструктивном ключе, и многое в отношениях двух стран изменилось к лучшему.

В свою очередь в Белом доме отметили, что в ходе саммита удалось достичь только одной договоренности — о продолжении совместной работы в сфере национальной безопасности обеих стран.

Ранее портрет Владимира Путина загадочным образом появился в капитолии штата Колорадо.