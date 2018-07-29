2018-07-29T09:40:29+03:00
В мире

Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии

Рон Рейган приравнял поддержку нынешнего американского президента к психическому расстройству
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО Михаил Метцель/ТАССФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Сторонники президента США Дональда Трампа настолько увлечены ненавистью к политическим оппонентам из Демократической партии, что скорее предпочтут видеть на посту главы государства российского лидера Владимира Путина, чем кого-либо из демократов.

Такое мнение выразил Рон Рейган, сын 40-го президента США Рональда Рейгана. По его словам, избиратели Трампа симпатизируют тем же людям, которые нравятся их президенту. Поэтому популярность Владимира Путина в США постоянно растет.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», - резюмировал Рон Рейган.

Кроме того, он заподозрил сторонников нынешнего американского лидера в психическом рассройстве.

«Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они. Это настоящее психическое расстройство, своего рода синдром Трампа», - считает сын бывшего хозяина Белого дома.

Как сообщал сайт «КП», 16 июля в Хельсинки состоялся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров российский лидер заявил, что беседа с американским коллегой прошла в конструктивном ключе, и многое в отношениях двух стран изменилось к лучшему.

В свою очередь в Белом доме отметили, что в ходе саммита удалось достичь только одной договоренности — о продолжении совместной работы в сфере национальной безопасности обеих стран.

Ранее портрет Владимира Путина загадочным образом появился в капитолии штата Колорадо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США
Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту