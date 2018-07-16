2018-07-16T15:04:31+03:00
В мире

В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа

Лидеры РФ и США прибыли в Президентский дворец Хельсинки [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Владимир Путин встретился со своим американских коллегой Дональдом Трампом в Президентском дворце в ХельсинкиВладимир Путин встретился со своим американских коллегой Дональдом Трампом в Президентском дворце в ХельсинкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин встретился со своим американских коллегой Дональдом Трампом в Президентском дворце в Хельсинки.

Как ожидается, после совместного фотографирования и после того, как глава Финляндии Саули Ниинисте официально поприветствует лидеров России и США, те удалятся в Готический зал. Именно там пройдет двусторонняя беседа президентов: в это время вместе с ними в помещении будут находиться только переводчики.

Из Готического же зала политики перейдут в Зал зеркал, чтобы провести там переговоры в более широком формате. Ожидается, что к главам государств присоединятся помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, а также госсекретарь США Майк Помпео и ближайшие советники американского лидера. Кроме того, Путин и Трамп должны провести совместную пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.

Отметим, это первая полноформатная встреча Путина и Трампа: предыдущие две встречи состоялись на полях тех или иных саммитов. Она проходит в Хельсинки неслучайно. Дело в том, что Финляндия - это нейтральное государство, а лидерам всегда комфортно встречаться в дружественной стране.

Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле заявили, что в ходе переговоров в Хельсинки лидеры России и США собираются обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп же говорил о намерении обменяться со своим российским коллегой мнениями о Сирии, Украине и приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

В настоящее время в Хельсинки находится спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он будет оперативно сообщать о происходящем на саммите РФ - США. Читайте все подробности на сайте kp.ru.

Встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чего ждать миру от встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Поставит ли саммит точку во «второй холодной войне», будет ли раздел Украины и какие еще вопросы обсудят два лидера (подробности)

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Представитель Мэй исключил новый референдум по Brexit
Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США
Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу
Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС
Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы
Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу
Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое
Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины
"Металлика" и "Катюша": стало известно, что слушали иностранные болельщики во время ЧМ-2018
Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники
В Москве продлят "желтый" уровень погодной опасности
Италия пообещала до конца года поднять вопрос об отмене санкций ЕС против России
Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом
«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"
Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа
В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров
Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки
Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля
Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018
Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции
Президент Финляндии провел встречу с Трампом