В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-16T15:04:31+03:00

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В понедельник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин встретился со своим американских коллегой Дональдом Трампом в Президентском дворце в Хельсинки.

Как ожидается, после совместного фотографирования и после того, как глава Финляндии Саули Ниинисте официально поприветствует лидеров России и США, те удалятся в Готический зал. Именно там пройдет двусторонняя беседа президентов: в это время вместе с ними в помещении будут находиться только переводчики.

Из Готического же зала политики перейдут в Зал зеркал, чтобы провести там переговоры в более широком формате. Ожидается, что к главам государств присоединятся помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, а также госсекретарь США Майк Помпео и ближайшие советники американского лидера. Кроме того, Путин и Трамп должны провести совместную пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.

Отметим, это первая полноформатная встреча Путина и Трампа: предыдущие две встречи состоялись на полях тех или иных саммитов. Она проходит в Хельсинки неслучайно. Дело в том, что Финляндия - это нейтральное государство, а лидерам всегда комфортно встречаться в дружественной стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660404" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле заявили, что в ходе переговоров в Хельсинки лидеры России и США собираются обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп же говорил о намерении обменяться со своим российским коллегой мнениями о Сирии, Украине и приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

В настоящее время в Хельсинки находится спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он будет оперативно сообщать о происходящем на саммите РФ - США. Читайте все подробности на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660405" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

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