Белый дом: Трамп и Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности

СЕГОДНЯ 00:29 2018-07-24T00:35:01+03:00

Это продолжение совместной работы сотрудников, отвечающих за национальную безопасность США и России

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На встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки была достигнута только одна договоренность – продолжать совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность обеих стран.

Так заявила на брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, добавив, что в связи с этим советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в августе встретится со своим российским коллегой.

«Единственная договоренность, которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами», - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, с кем именно и где намерен встретиться Болтон, отмечает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, долгожданная первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в бельгийской столице. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, были «весьма успешными и полезными». Он назвал эту встречу «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Трампом «многое изменилось к лучшему».

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