«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-29T13:50:24+03:00

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Порошенко продолжает переписывать историю, выдумывая все новые свидетельства «европейского выбора» украинских «предков» и приписывая его, в частности, и русскому князю Владимиру.

Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя выступление украинского лидера по случаю 1030-летней годовщины крещения Руси.

«Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», - написал Пушков на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», выступая на торжественных мероприятиях в Киеве, украинский президент заявил о том, что «христианский выбор» князя Владимира был одновременно и «европейским выбором».

Кроме того, в интервью сербскому телеканалу Порошенко выразил мнение, что в 988 году Владимир крестил не Русь, а Украину.