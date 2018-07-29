2018-07-29T13:50:24+03:00
Политика

«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси

Ранее президент Украины выступил на торжественных мероприятиях в честь 1030-летия крещения Руси князем Владимиром
Денис СУХОВ
Поделиться:
Председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Изменить размер текста:

Порошенко продолжает переписывать историю, выдумывая все новые свидетельства «европейского выбора» украинских «предков» и приписывая его, в частности, и русскому князю Владимиру.

Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя выступление украинского лидера по случаю 1030-летней годовщины крещения Руси.

«Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», - написал Пушков на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», выступая на торжественных мероприятиях в Киеве, украинский президент заявил о том, что «христианский выбор» князя Владимира был одновременно и «европейским выбором».

Кроме того, в интервью сербскому телеканалу Порошенко выразил мнение, что в 988 году Владимир крестил не Русь, а Украину.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
СМИ: Индия намерена приобрести американскую систему ПРО NASAMS II для защиты Дели
Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
СМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в истории страны
Кравчук назвал украинские власти «циничными обманщиками»
Владимир Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ
Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в России
Британские СМИ: В отравлении Скрипалей участвовали две группы злоумышленников
Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США
Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии
Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту