Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира

СЕГОДНЯ 05:33 2018-07-29T05:48:03+03:00

Президент Украины Петр Порошенко с супругой на шествии в честь 1030-летия Крещения Руси Фото: REUTERS

Такое мнение лидер Незалежной высказал, выступая во время празднования Крещения Руси на Владимирской горке в Киеве

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая на праздновании в честь 1030-летней годовщины Крещения Руси назвал это событие «европейским выбором» князя Владимира.

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», - приводит выдержки из речи лидера Незалежной перед собравшимися на Владимирской горке в Киеве «Укринформ».

Ранее Порошенко в интервью сербскому телеканалу заявил, в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину. А в феврале 2015 года он подписал указ «О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого», в котором нарёк князя создателем «средневекового европейского государства Руси-Украины».

Как сообщал сайт kp.ru, 28 июля Петр Порошенко принял участие в крестном ходе, организованном самопровозглашенным Киевским патриархатом.

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В разгар торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, которые проходят в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе и других городах и странах, являющихся канонической территорией Русской православной церкви, пресс-служба президента Украины выпустила громкое заявление (подробности).

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