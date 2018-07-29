Президент Хорватии даже не заметила, был ли над ней зонт в дождь на финале ЧМ в «Лужниках»

29 Июль 23:28 2018-07-29T23:40:43+03:00

Колинда Грабар-Китарович призналась, что была слишком увлечена происходящим на стадионе, и ей было не до прически [фото]

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, отвечая на вопросы журналистов о дожде во время церемонии награждения победителей Чемпионата мира на московском стадионе «Лужники», призналась, что была слишком увлечена происходящим, и даже не заметила, раскрыли ли над ней зонт.

«Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился», - сказала она.

Как ранее писал сайт kp.ru, зарубежные журналисты тогда обратили внимание, что зонт над президентом России Владимиром Путиным раскрыли чуть раньше, чем над его коллегами из Франции и Хорватии.

«Моя прическа и то, как я выглядела, — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал», - рассказала Колинда Грабар-Китарович в интервью газете «Коммерсант».

Когда во время церемонии награждения пошел дождь, президент России Владимир Путин стоял рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино, французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-КитаровичФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По ее словам, в Москве ей больше всего хотелось, чтобы на ЧМ победила Хорватия, хоть и выйти в финал – это уже большое достижение, «тем более что этот чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире». Поэтому она очень гордилась национальной сборной своей страны и думала о том, что «ключ к нашему успеху — не просто компетенции каждого игрока, а командная работа».

«Так что мне было вообще не до этого зонта — я была и воодушевлена, и в то же время переживала за наших игроков, за то, как они огорчились, что не выиграли кубок», - подытожила хорватский лидер.

Колинда Грабар-Китарович также сообщила журналистам, что пригласила российского коллегу Владимира Путина приехать в Хорватию, где его очень ждут.

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Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже (подробности).