2018-07-30T00:43:10+03:00
Общество

30 июля в Москве попрощаются с писателем Владимиром Войновичем

Церемония прощания с поэтом, прозаиком и драматургом Владимиром Войновичем пройдёт в Центральном доме литераторов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Умер поэт, драматург, сценарист, прозаик Владимир ВойновичУмер поэт, драматург, сценарист, прозаик Владимир ВойновичФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 30 июля, в Москве попрощаются с поэтом, прозаиком, драматургом и сценаристом Владимиром Войновичем, ушедшим из жизни в в ночь на 28 июля.

Как ранее писал сайт kp.ru, траурная церемония прощания с выдающимся советским и российским писателем начнется в 11:00 в Центральном доме литераторов. Потом Владимира Войновича похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, автор романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» скончался от сердечного приступа в возрасте 85 лет.

СПРАВКА «КП»

Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас Душанбе). Его отец был журналистом и редактором газет, мать тоже работала в издательствах, а потом – учителем математики.

Его перу также принадлежат такие известные произведения, как «Москва 2042», «Претендент на престол», «Перемещенное лицо», «Монументальная пропаганда» и другие. Кроме того, Владимир Войнович написал текст песни «Четырнадцать минут до старта», которая стала неофициальным гимном космонавтов.

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