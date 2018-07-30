Землетрясение в Индонезии: на горе Ринджани заблокированы свыше 500 альпинистов

СЕГОДНЯ 10:23 2018-07-30T10:24:27+03:00

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В результате землетрясения в Индонезии по меньшей мере 560 пеших туристов и альпинистов оказались заблокированы на горе Ринджани на севере острова Ломбок.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя национального парка Ринджани.

«В ловушке оказались 560 человек», - заявил собеседник агентства.

Среди заблокированных туристов — граждане США, Великобритании, Малайзии, Канады, Франции, Нидерландов, а также Сингапура. В настоящее время все они находятся в безопасности, получают воду и пищу. Их безопасному спуску препятствует оползень, вызванный землетрясением в воскресенье.

В настоящее время спасательные службы предпринимают активные меры по оказанию помощи застрявшим туристам. Ответственность за операцию возложена на сотрудников национального парка. Последние заверили, что эвакуируют всех заблокированных на горе в течение одного дня.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 июля близ города Матарам на севере индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали 16 человек, более 160 получили ранения. Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По данным местного агентства геофизики и метеорологии, после землетрясения были зафиксированы 11 афтершоков магнитудой 5,4.