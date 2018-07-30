Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября
Парламент Македонии утвердил дату проведения референдума по вопросу переименования страны. Так, всенародное голосование состоится 30 сентября.
Идею проведения референдума поддержали 68 депутатов из 120. Оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" воздержалась от участия в голосовании.
Уже через два месяца гражданам республики предстоит ответить на важный вопрос: "Выступаете ли Вы в пользу членства в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией?".
Между тем, по словам премьер-министра страны Зорана Заева, референдум будет иметь чисто консультационный характер, передает Македонское информационное агентство.
Напомним, что 12 июня 2018 года глава правительства Македонии без согласия главы государства Георге Иванова заключил с Грецией соглашение о переименовании страны в Северную Македонию во избежание путаницы с одноименным греческим регионом. Уже на следующий день президент наотрез отказался подписывать данный договор, но парламент вновь ратифицировал его и лишил политика права накладывать вето, передает сайт kp.ru.