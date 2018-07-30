Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября

СЕГОДНЯ 20:12 2018-07-30T20:12:33+03:00

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Парламент Македонии утвердил дату проведения референдума по вопросу переименования страны. Так, всенародное голосование состоится 30 сентября.

Идею проведения референдума поддержали 68 депутатов из 120. Оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" воздержалась от участия в голосовании.

Уже через два месяца гражданам республики предстоит ответить на важный вопрос: "Выступаете ли Вы в пользу членства в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией?".

Между тем, по словам премьер-министра страны Зорана Заева, референдум будет иметь чисто консультационный характер, передает Македонское информационное агентство.

Напомним, что 12 июня 2018 года глава правительства Македонии без согласия главы государства Георге Иванова заключил с Грецией соглашение о переименовании страны в Северную Македонию во избежание путаницы с одноименным греческим регионом. Уже на следующий день президент наотрез отказался подписывать данный договор, но парламент вновь ратифицировал его и лишил политика права накладывать вето, передает сайт kp.ru.