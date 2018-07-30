2018-07-30T20:33:30+03:00
Политика

СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко

Президент Украины подозревается в краже снайперских комплексов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президента Украины Петра Порошенко вновь обвиняют в государственной изменеПрезидента Украины Петра Порошенко вновь обвиняют в государственной изменеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении президента страны Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй, который выступил инициатором возбуждения уголовного дела.

Он рассказал, что уже получил повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля преступления. Речь идет о проведенной в августе прошлого года пиар-акции, в ходе которой Порошенко подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 млн гривен (1,1 млрд рублей). Как оказалось, в результате силовикам было передано всего 98 единиц огнестрельного оружия, причем не боевого, а охотничьего.

"Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела, также они должны установить факт кражи двух снайперских комплексов у военных, которые, вероятно, Петр Порошенко оставил себе или своим друзьям в качестве подарка", - написал депутат в Facebook.

Как заявил Куприй со ссылкой на главу Минобороны страны Степана Полторака, разглашение такой информации способно нанести значительный ущерб национальным интересам Украины.

Напомним, что ранее этот нардеп уже обвинял президента Украины в госизмене, но по другой причине. Тогда речь шла о датируемом 3 февраля 2007 года письме на имя директора ФСБ, в котором якобы Порошенко просит разъяснить, почему ему запретили въезд в Россию, передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники медсестру
МЧС сможет закрывать торговые центры за нарушение правил пожарной безопасности
Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью
Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября
Вайно назначен главой группы по борьбе с незаконными финоперациями
Суд арестовал подростка, напавшего на полицейского в центре Москвы
Лавров объяснил, почему Россия списала странам-должникам $140 млрд
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России