СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко

СЕГОДНЯ 20:33 2018-07-30T20:33:30+03:00

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Служба безопасности Украины начала расследование в отношении президента страны Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй, который выступил инициатором возбуждения уголовного дела.

Он рассказал, что уже получил повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля преступления. Речь идет о проведенной в августе прошлого года пиар-акции, в ходе которой Порошенко подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 млн гривен (1,1 млрд рублей). Как оказалось, в результате силовикам было передано всего 98 единиц огнестрельного оружия, причем не боевого, а охотничьего.

"Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела, также они должны установить факт кражи двух снайперских комплексов у военных, которые, вероятно, Петр Порошенко оставил себе или своим друзьям в качестве подарка", - написал депутат в Facebook.

Как заявил Куприй со ссылкой на главу Минобороны страны Степана Полторака, разглашение такой информации способно нанести значительный ущерб национальным интересам Украины.

Напомним, что ранее этот нардеп уже обвинял президента Украины в госизмене, но по другой причине. Тогда речь шла о датируемом 3 февраля 2007 года письме на имя директора ФСБ, в котором якобы Порошенко просит разъяснить, почему ему запретили въезд в Россию, передает сайт kp.ru.