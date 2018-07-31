2018-07-31T04:45:01+03:00
В мире

Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет

По данным американских спецслужб, работа над ядерным оружием в Северной Корее продолжается даже после встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вездесущие и всезнающие американские разведчики доложили, что Северная Корея продолжает разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на источники в разведсообществе США пишет газета The Washington Post.

По словам собеседников издания, речь может идти о создании как минимум двух жидкостных МБР на производственной площадке неподалеку от Пхеньяна, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты. Такие выводы были сделаны на основании спутниковых снимков местности.

При этом газета отмечает, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы Северной Кореи, а лишь на то, что работа над оружием массового поражения в КНДР продолжается даже после того, как президент США объявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны этой страны.

Кстати, эта статья в WP вышла практически одновременно с пресс-конференцией главы Белого дома, на которой, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп похвастался «отличными» результатами своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что КНДР не запускает ракеты уже восемь месяцев.

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