Звезды «Стражей Галактики» заступились за уволенного режиссера Джеймса Ганна

СЕГОДНЯ 09:57 2018-07-31T09:57:04+03:00

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Звезды серии фильмов о супергероях «Стражи Галактики» вступились за режиссера Джеймса Ганна, которого компания Disney уволила за старые шутки на тему педофилов в Twitter.

Актеры опубликовали в социальных сетях открытое письмо в поддержку Ганна.

«Мы здесь не для того, чтобы защищать шутки Ганна, высказанные много лет назад, а для того, чтобы поделиться опытом — многими годами, проведёнными вместе на съёмочной площадке «Cтражей Галактики» и «Стражей Галактики. Часть 2», - говорится в открытом письме актеров.

Так, исполнитель роли Звездного лорда актер Крис Пратт отметил, что считает режиссера «хорошим человеком», хоть и не поддерживает его старые «неуместные» шутки.

Обращение также подписали актеры Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Пом Клементьефф, Карен Гиллан, Майкл Рукер и Шон Ганн (младший брат Джеймса Ганна).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля студия Walt Disney Studios расторгла контракт с Джеймсом Ганном, который был режиссером третьей серии франшизы «Стражи Галактики». В социальной сети Twitter нашли шутки Ганна про смертельные болезни, изнасилования и педофилию 2008-2011 годов.

Открытое письмо в защиту режиссера Джеймса ГаннаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ