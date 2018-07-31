Звезды «Стражей Галактики» заступились за уволенного режиссера Джеймса Ганна
Звезды серии фильмов о супергероях «Стражи Галактики» вступились за режиссера Джеймса Ганна, которого компания Disney уволила за старые шутки на тему педофилов в Twitter.
Актеры опубликовали в социальных сетях открытое письмо в поддержку Ганна.
«Мы здесь не для того, чтобы защищать шутки Ганна, высказанные много лет назад, а для того, чтобы поделиться опытом — многими годами, проведёнными вместе на съёмочной площадке «Cтражей Галактики» и «Стражей Галактики. Часть 2», - говорится в открытом письме актеров.
Так, исполнитель роли Звездного лорда актер Крис Пратт отметил, что считает режиссера «хорошим человеком», хоть и не поддерживает его старые «неуместные» шутки.
Обращение также подписали актеры Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Пом Клементьефф, Карен Гиллан, Майкл Рукер и Шон Ганн (младший брат Джеймса Ганна).
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля студия Walt Disney Studios расторгла контракт с Джеймсом Ганном, который был режиссером третьей серии франшизы «Стражи Галактики». В социальной сети Twitter нашли шутки Ганна про смертельные болезни, изнасилования и педофилию 2008-2011 годов.
Открытое письмо в защиту режиссера Джеймса ГаннаФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ