Суд арестовал изъятые у генерала Дрыманова 2 млн рублей и $18 тысяч

СЕГОДНЯ 21:38 2018-07-31T21:38:28+03:00

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Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на средства, изъятые у обвиняемого в коррупции бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета России генерал-майора Александра Дрыманова. Такое заявление сделали в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что речь идет о 2 млн рублей и 18 тысячах долларов.

Напомним, что изначально Дрыманов проходил свидетелем по делу своего первого заместителя Дениса Никандрова, который был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Тогда под следствие попали также начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и замначальник УСБ СК Александр Ламонов.

Возможно, генерал-майор так и остался бы просто свидетелем, но все фигуранты дали обвинительные показания против него. Речь идет о поменьшей мере двух инцидентах взяточничества.

Так, в первом случае Дрыманов якобы получил 200 тысяч долларов за освобождение из СИЗО соратника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements в Москве в 2015 году. Второй инцидент заключается в получении 9.850 евро от Никадрова за содействие назначению на должность и общее покровительство, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова на два месяца. Он был помещен в СИЗО "Лефортово".