Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш передавал секретные данные по интернету
В среду, 1 августа, стало известно, как научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные. По словам источника, знакомого с ситуацией, 74-летний кандидат технических наук использовал для этого интернет.
«Секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке», - сказал собеседник ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. А на следующий день ФСБ провела обыски по делу о госизмене: в частности, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш. Причем, по данным пресс-службы предприятия, следствие не имеет вопросов к нынешнему руководству головного научного института госкорпорации «Роскосмос»: расследование касается событий 2013 года.