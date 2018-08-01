2018-08-01T18:06:01+03:00
Общество

Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш передавал секретные данные по интернету

Речь идет о 74-летнем кандидате технических наук Викторе Кудрявцеве, который был арестован 19 июля
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Антон Новодережкин/ТАССФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В среду, 1 августа, стало известно, как научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные. По словам источника, знакомого с ситуацией, 74-летний кандидат технических наук использовал для этого интернет.

«Секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. А на следующий день ФСБ провела обыски по делу о госизмене: в частности, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш. Причем, по данным пресс-службы предприятия, следствие не имеет вопросов к нынешнему руководству головного научного института госкорпорации «Роскосмос»: расследование касается событий 2013 года.

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