2018-08-01T20:19:09+03:00
Туризм

«Дошли до точки кипения»: туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»

Люди начали требовать деньги от турагентств, в которых были куплены путевки
Дарья ИВАШКИНА
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Туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»Туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»Фото: ТАСС
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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили о том, что клиенты «Натали Турс», которым до сих пор не вернули деньги за отмененные туры, «дошли до точки кипения». По словам представителя РСТ Ирины Тюриной, туроператор не реагирует на претензии и запросы, поэтому люди начали требовать компенсации от турагентств, в которых были куплены путевки, и подавать иски в суд.

«Туристы на точке кипения, никаких возвратов нет. Нет и информации от туроператора о каких-либо сроках возвращения денег. <…> Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс», - сказала Тюрина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, туроператор «Натали Турс» 30 июня отменил все чартеры на курорты. А с 4 июля аннулированы все туры с вылетами вплоть до 30 сентября, в том числе и полностью оплаченные отпускниками. Тогда же компания объявила об остановке продаж путевок из-за финансовых проблем.

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