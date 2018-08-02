2018-08-02T09:43:08+03:00
Спорт

Боксер Александр Усик призвал украинских политиков вернуть мир в его страну

Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Боксер Александр Усик.Боксер Александр Усик.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отказавшийся публично от предложенного звания "Герой Украины" боксер Александр Усик обратился во время своей пресс-конференции в Киеве к политикам. Он заявил:

- Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну, - заявил Александр Усик.

Отметим, что ранее он заявил, что не нуждается в звании героя Украины, которое ему предложил дать после победы над российским боксером Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

Напомним, что ранее Александр Усик на вопрос о предложении дать ему звание "Герой Украины" боксер ответил: "Не нужны мне никакие звезды". Первый тренер спортсмена в интервью "КП" так рассказал о первых шагах спортсмена:

- Привел его друг - старший мой сын, Сережа. Не стал отказывать. Вот, говорю, иди с ним и трудись.

А заявления Александра Усика после победы над Муратом Гассиевым вызвали шквал споров среди политиков. А в России же спокойно поздравили спортсмена с победой.

- Мы против политики в спорте, поздравляем Усика. Действительно достойная победа. Но при этом желаем господину президенту Украины, чтобы он отделил всё же эту победу от политики и неудач в своём политическом правлении, - заявил тогда депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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Украинский боксер Усик по решению судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. В незалежной закатили целый праздник: мол, наш богатырь поколотил русского за всех. Однако в России тихо и спокойно поздравили спортсмена с победой. "Комсомолка" собрала цитаты политиков о бое из Украины и из России. (подробности)

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