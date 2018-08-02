2018-08-02T07:47:28+03:00
Спорт

"Не нужны мне никакие звезды". Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

На пресс-конференции в Киеве спортсмен прокомментировал инициативу, которая возникла после победы над россиянином Гассиевым
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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21 июля Александр Усик одержал победу в Москве в финале Всемирной боксероской суперсерсии.21 июля Александр Усик одержал победу в Москве в финале Всемирной боксероской суперсерсии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Победивший в финале Всемирной боксероской суперсерсии Александр Усик публично заявил, что скептически относится к предложению дать ему звание "Герой Украины". Его поединок против Мурата Гассиева прошел в Москве и украинец одержал в нем победу, после чего ряд политиков предложил Усику дать почетное звание. Сам же спортсмен заявил:

- Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого регалии, - сказал Александр Усик на пресс-конференции в Киеве.

Более того, Усик в беседе с украинскими журналистами заявил:

- Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну.

Впервые публично идея дать Усику звание "Герой Украины" возникла после заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Усика за его нейтральные, в целом, заявления, не раз пытались вывести из себя. К примеру, в начале этого года Усик резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

МНЕНИЕ

Порошенко, у вас Усик отклеился

Дмитрий СМИРНОВ

Боксерский поединок за Кубок Мохаммеда Али и чемпионские пояса по версии WBO, WBC, IBF и WBA в весовой категории до 90,7 килограмм между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком прошел в минувшие выходные в Москве и вызвал неожиданно широкий не только спортивный, но политический резонанс. (подробности)

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Украинский боксер Усик по решению судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. В незалежной закатили целый праздник: мол, наш богатырь поколотил русского за всех. Однако в России тихо и спокойно поздравили спортсмена с победой. "Комсомолка" собрала цитаты политиков о бое из Украины и из России. (подробности)

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