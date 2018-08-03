1,5 млрд рублей на кону: Как делят имущество Степаненко и Петросян

СЕГОДНЯ 16:27 2018-08-03T16:28:51+03:00

Юмористка хочет отсудить у своего супруга восемь московских квартир, антиквариат и другие ценности

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Заслуженная артистка России Елена Степаненко хочет расторгнуть брак с юмористом Евгением Петросяном и забрать у него более 80% совместно нажитого имущества. Соответствующее заявление поступило накануне в Хамовнический суд Москвы.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества", - рассказал ТАСС источник из ближайшего окружения артистов.

Он подчеркнул, что на данный момент объем общих активов супругов оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 65-летняя Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества. Сам юморист заявил, что ни о чем подобном не слышал, и это, вероятнее всего, "какое-то недоразумение". Между тем, сообщается, что рассмотрение данного дела в суде уже назначено на 6 августа

Главная сваха страны Роза Сябитова уже прокомментировала слухи о разводе двух артистов. Так, в эфире Радио "Комсомольская правда" она выразила уверенность в том, что, несмотря на разрыв, пара останется близкими людьми.