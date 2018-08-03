МИД отреагировал на возможное ужесточение США антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-03T16:40:10+03:00

По мнению дипломата Марии Захаровой, такие инициативы связаны с политической обстановкой внутри самих Соединенных Штатов

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Возможное ужесточение антироссийских санкций Соединенными Штатами связано, прежде всего, с политической обстановкой внутри самих США. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется... Мы понимаем, что это процесс, который тоже идет в США регулярно, все это обосновывается не фактами, а какой-то внутренней политической конъюнктурой", - сказала дипломат.

По ее словам, подобные меры стали уже "тенденцией", но конкретные шаги, предпринимаемые Белым домом, будут комментироваться уже по ходу развития ситуации, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее похожую позицию по данному вопросу высказал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Он заявил, что по мере приближения даты проведения ноябрьских выборов в Конгресс США подобных антироссийских инициативы будет становиться все больше. При этом наша страна окажется в "заложниках борьбы", развернувшейся внутри Штатов.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно Демократическая и Республиканская партии внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект об ужесточении ограничительных мер в отношении российских госпредприятий, олигархов и суверенного долга РФ.