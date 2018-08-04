Путин подписал закон, позволяющий молодоженам выбирать дату регистрации брака в ЗАГСе
Уже с 1 октября 2018 года молодожены смогут сами выбирать дату и время регистрации своего брака. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о поправках в Семейный кодекс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно определять день и час бракосочетания, был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.
По новым правилам, влюбленные смогут назначить торжественную церемонию не ранее, чем через месяц с момента подачи заявления в ЗАГС и не позднее, чем через год (12 месяцев) с этого дня. Причем «забронировать» желаемое время и дату можно будет и дистанционно, с помощью информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Нововведение вступает в силу с 1 октября.