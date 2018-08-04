СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-04T13:51:17+03:00

Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона Фото: REUTERS

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Турция заморозит активы министра юстиции и министра внутренних дел США в качестве симметричного ответа на действия Вашингтона. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их. Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе», - заявил Эрдоган в эфире национального телевидения.

Турецкий лидер также подчеркнул, что действия США против Турции «не соответствуют духу стратегического партнерства» и «являются проявлением серьезного неуважения».

Напомним, ранее американские власти ввели санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за отказа Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире. Представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что ограничения ввели по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Эндрю Брансон был арестован в прошлом году — турецкие власти подозревают его в связях с Рабочей партией Курдистана и сторонниками мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, предполагаемого вдохновителя попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.