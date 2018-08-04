2018-08-04T13:51:17+03:00
В мире

Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона

Президент республики Тайип Эрдоган назвал действия США по отношению к Анкаре «неуважением»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции ВашингтонаТурция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции ВашингтонаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция заморозит активы министра юстиции и министра внутренних дел США в качестве симметричного ответа на действия Вашингтона. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их. Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе», - заявил Эрдоган в эфире национального телевидения.

Турецкий лидер также подчеркнул, что действия США против Турции «не соответствуют духу стратегического партнерства» и «являются проявлением серьезного неуважения».

Напомним, ранее американские власти ввели санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за отказа Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире. Представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что ограничения ввели по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Эндрю Брансон был арестован в прошлом году — турецкие власти подозревают его в связях с Рабочей партией Курдистана и сторонниками мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, предполагаемого вдохновителя попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии
В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»
В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове
WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа
Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ
Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек
Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии
Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина