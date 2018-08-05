Взрыв в Каракасе не был покушением на Мадуро, считают пожарные

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-05T05:32:31+03:00

По их словам, причиной паники венесуэльских властей и военных стала не атака беспилотников, а взрыв бытового газа

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Причиной взрыва в Каракасе, который власти Венесуэлы объявили попыткой покушения на президента страны Николаса Мадуро, членов правительства и высшего военного командования республики, стала не атака «вражеских» дронов, а утечка бытового газа в одном из жилых домов.

По крайней мере так утверждают трое пожарных, работающих на месте взрыва, сообщает агентство Associated Press. Свою версию, идущую вразрез с официальной, они озвучили журналистам издания на условиях анонимности.

Сразу после инцидента во время празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в местных СМИ и соцсетях появились фотографии дома, где начался пожал. Утверждалось, что огонь вспыхнул из-за того, что в здание врезался один из беспилотников с взрывчаткой.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выступление Николаса Мадуро перед военными в субботу было прервано взрывом. На площади началась паника, гвардейцы бросились бежать, главу государства и представителей правительства спешно эвакуировали. Они не пострадали, а вот семеро венесуэльских служивых получили ранения.

Власти страны и сам Мадуро назвали произошедшее терактом. По словам президента Венесуэлы, за покушением на него стоят местная оппозиция и его колумбийский коллега Хуан Мануэль Сантос.