Посадившего сухогруз на мель российского капитана взяли под стражу в Швеции

СЕГОДНЯ 18:27 2018-08-05T18:27:14+03:00

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В воскресенье, 5 августа, российского капитана, который в ночь на субботу посадил на мель 130-метровый сухогруз BBC Lagos недалеко от шведского портового города Хельсинборг, взяли под стражу. Решение об аресте вынес окружной суд, сочтя, что подозреваемый может скрыться за пределами Швеции.

Причем адвокат капитана Роланд Тиден отметил, что его подзащитный признал себя виновным в управлении судном в нетрезвом состоянии. Однако, по словам юриста, его клиент не хочет находиться под стражей в Швеции и просит отправить его в Россию. «Он сказал, что хочет домой в Россию, где у него есть семья. При этом он был готов к тому, что его возьмут под стражу. Капитаном он работает уже 11 лет и обошел на этом судне весь мир», - приводит слова Тидена телеканал SVT.

Между тем, как стало известно, в скором времени россиянину должны предъявить официальные обвинения. Произойдет это не позднее 17 августа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 4 августа 130-метровый сухогруз BBC Lagos с пятью тысячами тонн пшеницы сел на мель у берегов Швеции. Причем местная береговая охрана пыталась предотвратить происшествие, связавшись с капитаном, но последний игнорировал сигналы. А после этого инцидента российский капитан был задержан по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии.