2018-08-06T00:48:49+03:00
В мире

Террорист, приговоренный к трем тысячам лет тюрьмы, вышел на свободу

За решеткой испанец Санти Потрос провел лишь сотую часть срока – 31 год
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Санти Потрос провел в тюрьме 31 год. Фото: Twitter/cep_cepoliciaСанти Потрос провел в тюрьме 31 год. Фото: Twitter/cep_cepolicia
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В Испании вышел на свободу террорист, которого суд приговорил к трем тысячам лет тюрьмы, сообщает газета El Pais. Освобожденный 5 августа – один из членов баскской сепаратистской группировки ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, «Страна басков и свобода») Санти Потрос, настоящее имя Сантьяго Арроспиде Сарасола.

Прокуратуре удалось доказать виновность Потроса в организации четырех десятков терактов, в том числе одного из самых кровавых в испанской истории, совершенному в июне 1987 года в супермаркете Hipercor в Барселоне. Тогда погиб 21 человек. Кроме того, на его совести гибель 12 бойцов гражданской гвардии в Мадриде в 1986 году.

Первый тюремный срок Потрос получил в 1987-м во Франции за хранение оружия и взрывчатки, а через 13 лет (в 2000 году) террориста экстрадировали в Испанию, где его приговорили почти к трем тысячам годам тюрьмы за одиннадцать преступлений.

Собственно, он не должен был выйти на свободу никогда. Однако Потрос в общей сложности провел за решеткой лишь сотую часть срока – 31 год: 13 во Франции и 18 на родине, в Испании.

Боевику ЭТА просто несказанно повезло: в 2006 году Национальный суд объединил все эпизоды в одно дело и ограничил максимальный срок наказания 30 годами. То есть, Потрос должен был «сидеть» до 2030 года, но Европейский суд по правам человека отменил «Доктрину Парот», по которой террористы и другие осужденные за тяжкие преступления не могли рассчитывать на УДО. После этого ему скостили срок еще на пять лет (до 2025 года). А потом – снова удача: в 2008 году ЕС ввел новые правовые нормы, и сроки заключения в странах Евросоюза стали суммировать.

Таким образом, опаснейший экстремист и организатор 40 терактов оказался на свободе, отбыв сотую часть срока.

Ранее сайт kp.ru писал о приговоре организаторам двойного теракта в Турции, в результате которого погибли 100 человек, свыше 500 пострадали. Террористы получили 101 пожизненный срок плюс 10,5 тысячи лет тюрьмы.

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