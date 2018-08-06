2018-08-06T04:44:45+03:00
В мире

Строители в Египте нашли новую статую Сфинкса

Памятник древности извлекать из земли пока не решаются – он может разрушиться
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Знаменитая статуя Сфинкса в ГизеЗнаменитая статуя Сфинкса в ГизеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Об удивительной находке египетских строителей в Луксоре рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз: рабочие откопали ранее неизвестную статую Сфинкса.

Артефакт обнаружили во время строительства новой дороги на Аллее сфинксов между Карнакским и Луксорским храмами. Отмечается, что найденная статуя похожа на знаменитого Сфинкса в Гизе — высеченного из скалы льва с головой человека.

По словам египетского чиновника, извлекать древний памятник из земли специалисты пока не решаются. Дело в том, что статуя может разрушиться из-за резкого перепада температуры, передает Youm7.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале июля археологи нашли в Шотландии древние «шахматы викингов», созданные не позже III века до нашей эры. А на севере Сицилии близ Палермо в том же месяце группа ученых откопала десять старинных захоронений викингов. Возраст могил составляет около 800 лет.

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Обычно всеобщий интерес вызывают открытия гробниц фараонов и высокопоставленных вельмож. Однако в древнем Египте, конечно же, жили и простые крестьяне и ремесленники. Их хоронили так же, как фараонов и вельмож, разве что не в пирамидах. Их простенькие гробницы тоже представляют интерес для ученых, хотя и не такой большой, как захоронения богатых египтян (подробности).

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