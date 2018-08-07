Защита обжаловала арест сестер Хачатурян, зарезавших своего отца
Защита трех сестер, обвиняемых в жестоком убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, обжаловала их арест. Такое заявление сделал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
"Жалобы мы все подали свои. Надеемся, что их рассмотрят в течение двух-трех недель. <...> Просим суд отпустить девушек под домашний арест", - сказал юрист.
По его словам, в качестве аргументов в жалобе приводится информация о хорошей успеваемости одной из сестер, положительная характеристика от соседей, а также тот факт, что обвиняемые содействовали проведению предварительного следствия, передает ТАСС.
Напомним, что 27 июня в одной из московских квартир три сестры - Мария (17 лет), Ангелина (18), Кристина (19) - жестоко убили своего собственного отца. По версии следствии, Михаил дремал в кресле, когда девушки напали на него. Одна из дочерей била мужчину молотком, другая ножом, а третья прыскала перцовым баллончиком. Сами же девушки уверяют, что отец первый напал на них.
Между тем, знакомые этой семьи уверяют, что Хачатурян был жесток к дочерям, следил за каждым их шагом, постоянно угрожал оружием, избивал и даже заставлял ублажать его сексуально, передает сайт kp.ru.
«Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.
Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца»