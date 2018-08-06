Сестры Хачатурян не планировали избавляться от тела убитого отца, но «инсценировали самооборону»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-08-06T17:02:24+03:00

В следствии объясняют, почему дело квалифицировали по самой тяжкой статье [видео]

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«Комсомолка» продолжает разбираться в подробностях громкого убийства на северо-востоке Москвы. Напомним, 27 июня три сестры - Мария (17 лет), Ангелина (18), Кристина (19) - зарезали в квартире собственного отца, Михаила Хачатуряна. Родные девочек рассказывают, что мужчина был домашним тираном - выгнал из дома родившую ему детей жену, дочерям постоянно угрожал оружием, бил. Якобы даже домогался. Рассказывают, что домашние много раз обращались за помощью в полицию, но на заявления отвечали отписками. Никто не реагировал.

Многие девушек откровенно жалеют: отец сам довел их до ручки! И удивляются, что следствие квалифицировало действия сестер по максимуму. «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По закону за это дают вплоть до пожизненного. Но в России к женщинам такую меру не применяют. Поэтому дают максимальные сроки - до 20 лет.

Сестры зарезали в квартире собственного отца

Так почему же так жестко? «По предварительному сговору» - это доказано?

- Нынешняя позиция следствия строится на показаниях обвиняемых и их личных переписках в соцсетях, - анонимно рассказал «КП» источник в следствии. - То, что девушки готовились к этому убийству, очевидно. У каждой из них была своя роль, свое орудие: нож, молоток, газовый баллончик. Детали они предварительно обсуждали. Это не было спонтанным действием. Михаил Хачатурян был дома. Сидел в кресле, смотрел телевизор. Видимо, задремал. В этот момент они на него и напали. Сначала брызнули баллончиком, потом одна била молотком, а другая наносила удары ножом.

- Но насколько известно, девушки говорят, что это была самооборона. Отец первый напал на них с ножом. У старшей, Ангелины, сильно порезана нога. У Кристины (средняя) - резаные раны на запястье.

- Эксперты считают, что эти раны они нанесли себе сами, чтобы сымитировать самооборону.

Убитый родными дочками 56-летний Михаил Хачатурян

- Как было продумано это убийство? Они пытались избавиться от тела, чтобы попытаться скрыть преступление и не стать фигурантками уголовного дела?

- Нет, прятать тело отца они не планировали. После убийства сами позвонили родным и в полицию.

- Родные девушек говорят, что на Хачатуряна много раз жаловались в полицию, но он каким-то образом заминал все жалобы.

- Это сейчас проверяется. Кто жаловался, в какие отделения, кто проводил проверки и писал отказы в возбуждении уголовных дел. Если факты подтвердятся, на сотрудников полиции могут быть заведены уголовные дела. Также идет поиск подтверждений побоев, которые Хачатурян наносил своим дочерям: поднимаются их медицинские документы, также девушек осмотрят медики.

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СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

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