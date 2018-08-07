2018-08-07T14:33:38+03:00
В мире

Мадуро вознамерился доказать причастность Колумбии к покушению на него

Президент Венесуэлы сообщил, что спецслужбам удалось «в рекордные сроки» задержать непосредственных исполнителей атаки
Денис СУХОВ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро твердо вознамерился доказать причастность властей Колумбии к неудачному покушению на него. Об этом лидер Боливарианской республики сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам президента Венесуэлы, полиции и спецслужбам страны удалось «в рекордные сроки» задержать непосредственных участников атаки, поиск организаторов покушения продолжается.

«Есть достаточные доказательства участия уходящего правительства Колумбии и президента Хуана Мануэля Сантоса», - подчеркнул Мадуро.

Он также отметил, что правоохранители получили сведения о месте на севере Колумбийского департамента Сантандер, где осуществлялась подготовка террористов-убийц.

Напомним, 4 августа во время военного парада в Каракасе Николаса Мадуро попытались убить с помощью беспилотников со взрывчаткой. Рядом с президентом разорвались три дрона, однако глава государства не пострадал.

Ответственность за покушение взяло на себя движение «Фланелевые солдаты». Его самым знаменитым членом является полицейский-мятежник Оскар Перес, в прошлом году закидавший гранатами с вертолета здание Верховного суда и МВД в Каракасе.

Другая оппозиционная группировка, Operacion Fenix, опубликовала полное неопределенности заявление, в котором обвинила правительство Мадуро в наркоторговле и нарушении прав граждан.

Сам президент Венесуэлы, в ходе пресс-конференции сразу после покушения, возложил ответственность за произошедшее на колумбийского коллегу и неких лиц, скрывающихся в США.

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