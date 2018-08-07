2018-08-07T14:42:41+03:00
Общество

Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве

Сотни людей пришли в главную мечеть столицы на церемонию прощания с журналистом Орханом Джемалем
Дарья ИВАШКИНА
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Орхан ДжемальОрхан ДжемальФото: YouTube
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Прощание с журналистом Орханом Джемалем, убитым неизвестными в Центральноафриканской республике (ЦАР), проходит во вторник, 7 августа, в Московской соборной мечети. Духовный лидер мусульман России и председатель Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин читает над телом погибшего джаназа-намаз - традиционную мусульманскую погребальную молитву.

А перед началом молитвы перед собравшими выступил друг Джемаля Максим Шевченко. В частности, он отметил, что его товарищ «всегда приходил на помощь» и «был благороднейшим человеком». «Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста», - сказал Шевченко.

Между тем сын Джемаля Мансур поблагодарил всех, кто пришел проститься с его отцом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июля неизвестные убили в ЦАР трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. А в ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены на родину.

Стоит отметить, что Джемаль был военным журналистам, он работал на Северном Кавказе, в Афганистане, Саудовской Аравии, Ираке, Ливане, Южной Осетии и Сирии.

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