Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве
Прощание с журналистом Орханом Джемалем, убитым неизвестными в Центральноафриканской республике (ЦАР), проходит во вторник, 7 августа, в Московской соборной мечети. Духовный лидер мусульман России и председатель Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин читает над телом погибшего джаназа-намаз - традиционную мусульманскую погребальную молитву.
А перед началом молитвы перед собравшими выступил друг Джемаля Максим Шевченко. В частности, он отметил, что его товарищ «всегда приходил на помощь» и «был благороднейшим человеком». «Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста», - сказал Шевченко.
Между тем сын Джемаля Мансур поблагодарил всех, кто пришел проститься с его отцом.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июля неизвестные убили в ЦАР трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. А в ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены на родину.
Стоит отметить, что Джемаль был военным журналистам, он работал на Северном Кавказе, в Афганистане, Саудовской Аравии, Ираке, Ливане, Южной Осетии и Сирии.
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