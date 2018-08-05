2018-08-05T01:32:36+03:00
Происшествия

Тела убитых в ЦАР журналистов доставили из Парижа в Москву

Самолет с останками троих российских репортеров приземлился в столичном аэропорту Шереметьево
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Один из погибших в ЦАР российских журналистов Орхан ДжемальОдин из погибших в ЦАР российских журналистов Орхан ДжемальФото: YouTube
Изменить размер текста:

Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставили на Родину. В ночь на воскресенье, 5 августа, самолет авиакомпании Air France, вылетевший вечером из Парижа, в 00:21 (мск) приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

В ближайшее время останки погибших репортеров перевезут в морг, и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета России. Только после всех экспертиз тела передадут родственникам для захоронения. По словам Ирины Гордиенко, супруги одного из погибших журналистов Охрана Джемаля, пока неизвестно, когда это может произойти. Поэтому дату прощания и похорон назвать невозможно.

«Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время», - пояснила она Интерфаксу.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, погибли в 31 июля. По предварительной версии, целью нападения на россиян было ограбление: у них была с собой дорогая аппаратура. К расследованию убийства подключилась миссия ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что погибли российские журналисты в Африке

Александр КОЦ

Чем больше становится известно о трагедии в ЦАР, тем больше появляется вопросов (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Убийство российских журналистов в ЦАР»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: Рынок Китая упал на 27%, пошлины работают даже лучше, чем ожидалось
В Швейцарии разбился второй за сутки небольшой самолет
В Канаде косатка «угнала» яхту и столкнула ее с другим судном
В Дании начали штрафовать за никабы
Госдеп отказался комментировать назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД России
«Миссия удушается»: посол РФ заявил, что Лондон блокирует обновление российского диппредставительства
Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе»
«Искренне благодарен»: Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России
Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США
Ученые доказали, что курение кальяна смертельно опасно
В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»
«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем
Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться
«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары