Тела убитых в ЦАР журналистов доставили из Парижа в Москву

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-05T01:32:36+03:00

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Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставили на Родину. В ночь на воскресенье, 5 августа, самолет авиакомпании Air France, вылетевший вечером из Парижа, в 00:21 (мск) приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

В ближайшее время останки погибших репортеров перевезут в морг, и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета России. Только после всех экспертиз тела передадут родственникам для захоронения. По словам Ирины Гордиенко, супруги одного из погибших журналистов Охрана Джемаля, пока неизвестно, когда это может произойти. Поэтому дату прощания и похорон назвать невозможно.

«Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время», - пояснила она Интерфаксу.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, погибли в 31 июля. По предварительной версии, целью нападения на россиян было ограбление: у них была с собой дорогая аппаратура. К расследованию убийства подключилась миссия ООН.

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