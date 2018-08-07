В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-07T17:03:23+03:00

«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» одобрил инициативу министерства инфраструктуры страны о приостановке железнодорожного сообщения с Москвой

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Украине следует немедленно прекратить не только железнодорожное сообщение с Россией, но и автобусное. Об этом заявил находящийся в Киеве постоянный «представитель президента президента Украины в Крыму» Изет Гданов.

Таким образом он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что его ведомство рассматривает варианы прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», - написал Гданов на своей странице в Facebook.

Ранее инициативу министерства инфраструктуры жестко раскритиковали в Верховной Раде.

Напомним, с октября 2015 года по инициативе Киева было прервано авиасообщение между Россией и Украиной, а число поездов, совершающих пассажирские перевозки между странами, многократно сократилось. Тем не менее, ежегодно в Россию направляются миллионы украинцев, большинство из которых составляют трудовые мигранты.