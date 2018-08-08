2018-08-08T08:58:32+03:00
Политика

США признали, что Саакашвили "сорвался с поводка" в конфликте с Южной Осетией

Об этом сама экс-госсекретарь Кондолиза Райс сказала бывшему вице-премьеру РФ Сергею Иванову в личном разговоре
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский политолог Кондолиза Райс, которая в 2008 году занимала должность госсекретаря Соединенных Штатах, неофициально признала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "сорвался с поводка" во время конфликта в Южной Осетии. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В то время он занимал пост вице-премьера и имел возможности пообщаться с Райс. В одном из таких личных разговоров тогда еще госсекретарь заявила, что американцы не имеют отношения к нападению на Южную Осетию. Однако она тут же добавила, что Саакашвили все же "перешел красную черту".

"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", - цитирует "Коммерсантъ" Иванова.

По словам российского политика, в то время все руководители западных стран прекрасно понимали, кто является виновником ситуации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в последние годы перед началом военных действий в Южной Осетии Вашингтон постоянно уверял Москву в отсутствии у Саакашвили намерения развязывать войну в регионе.

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