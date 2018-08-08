В Чехии сравнили Украину с черной дырой, в которой исчезают деньги

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-08T10:00:43+03:00

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Член чешского Сената Ярослав Дубрава сравнил Украину с черной дырой, в которой бесследно продает вся финансовая помощь. И пока киевские власти продолжают бороться за получение средств, население живет в нищете.

"Олигархи, доминирующие в мафии, –– это реалии Украины. И, к сожалению, это касается и нас, так как многие украинцы едут сюда, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что ни за что не поедет на Украину, пока в ней не сменится действующая власть, передает издание Parlamentni Listy.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года Международный валютный фонд отказался продолжать финансировать Украину в случае, если депутаты Верховной рады не примут законопроект о создании антикоррупционного суда.

Стороны все же смогли прийти к компромиссу, и 14 июля соответствующий документ вступил в силу. Судебная инстанция должна начать действовать в течение года.