СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-08T17:29:34+03:00

Китай синхронно и симметрично ответит на пошлины США на $16 млрд Фото: REUTERS

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Пекин в «синхронном порядке» ответит на новые пошлины, которые Вашингтон планирует установить с 23 августа на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом сообщили в среду в министерстве коммерции КНР.

Отмечается, что решение США обложить китайские товары дополнительным сбором на $16 млрд является еще одним примером того, как внутренние юридические правила ставятся выше норм международного законодательства.

«Это крайне нерациональное решение. Китайской стороне не остается ничего другого, кроме как предпринять необходимые ответные меры для защиты собственных интересов и многосторонних торговых механизмов», - подчеркнули в министерстве.

Ведомство намерено применить в отношении американских товаров повышенные тарифы на ту же сумму, список подпадающей под пошлины продукции уже опубликован. В частности, речь идет о нефтепродуктах, автомобилях и медицинском оборудовании.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не станет мириться с дефицитом торгового баланса с Китаем, а также «недобросовестные торговые практики КНР», в частности, кража американской интеллектуальной собственности и технологий.

Стремясь «наказать» торгового партнера в июле Вашингтон установил 25% пошлины на ряд китайских товаров на общую сумму $50 млрд. Китайская сторона предпринила аналогичные ответные меры.

Во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера огласил список из 279 наименований китайской продукции, на которую с 23 августа также будут установлены 25% пошлины на сумму $16 млрд.

Ранее Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного перечня импорируемых китайских товаров, которые планируется обложить сборами на $200 млрд. Таким образом можно предположить, что торговая война между Пекином и Вашингтоном еще очень далека от завершения.