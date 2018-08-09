Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США

СЕГОДНЯ 01:10 2018-08-09T01:10:56+03:00

В Лондоне считают, что эти меры "посылают недвусмысленный сигнал России", что ее поведение не останется без ответа

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Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приветствует введение Соединенными Штатами новых санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом заявили на Даунинг-стрит, 10.

«Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа», - цитирует ТАСС слова сотрудников канцелярии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдепартамент США 8 августа заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Решение было принято в связи, с якобы применением РФ нервно-паралитического вещества против своих же граждан. Санкции вступят в силу 22 августа 2018 года.

Напомним, бывшего шпиона британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в марте 2018 года в бессознательном состоянии в парке города Солсбери, где проживает бывший разведчик.медики установили, что они были отравлены нервно-паралитическим газом. Лондон практически сразу бещо доказательств обвинил в этом российские спецслужбы. В Москве обвинения назвали бездоказательными домыслами.