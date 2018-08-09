Посольство РФ в США предложило Госдепу опубликовать переписку по санкциям

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-09T08:33:02+03:00

Американцы вновь обвинили Россию в причастности к инциденту в Солсбери, но отказались предоставлять доказательства

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Посольство РФ в Соединенных Штатах предложило Государственному департаменту сделать достоянием общественности недавнюю переписку сторон по новым антироссийским санкциям. В этом же обсуждении был затронут вопрос якобы причастности нашей страны к отравлению бывшего британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что именно это дело об инциденте в Солсбери послужило предлогом для введения новых ограничительных мер в отношении России. Никаких доказательств причастности Москвы к этому преступлению до сих пор не было представлено ни Лондоном, ни Вашингтоном, однако в США уверяют, что располагают "достаточным объемом" таких данных.

"Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru ранее, новые санкции вступят в силу уже 22 августа 2018 года. В посольстве РФ в Вашингтоне их уже назвали "драконовскими".