Сеул и Пхеньян обсудят подготовку нового межкорейского саммита

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-09T11:52:31+03:00

Переговоры по данному вопросу состоятся уже в понедельник, 13 августа

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Представители Южной Кореи и КНДР проведут переговоры на высоком уровне, целью которых станет обсуждение возможности проведения нового двустороннего саммита. Такое заявление сделали в министерстве объединения республики.

Встреча дипломатов запланирована на понедельник, 13 августа. Она пройдет в северной части приграничного пункта Пханмунджом. Известно, что южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Между тем, по данным агентства "Ренхап", в ходе переговоров будут затронуты и договоренности, достигнутые по итогам прошлого саммита. Стороны обсудят ход их реализации.

Напомним, что межкорейский саммит прошел 27 апреля 2018 года. Именно на его полях произошла первая за последние десять лет встреча лидеров Юга и Севера Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам переговоров политики подписали совместную Пханмунджомскую декларацию и договорились вместе работать для того, чтобы демилитаризованная зона стала мирной территорией, передает сайт kp.ru.