Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-09T16:03:43+03:00

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон намеренно идет на дальнейшее обострение двусторонних отношений, которые и так почти сведены к нулю

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Россия не оставит без ответа новые американские санкции в отношении нашей страны и в ближайшее время займется проработкой ответных мер. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона", - сказала дипломат.

По ее мнению, вводя очередные санкции в отношении нашей страны, Вашингтон лишь обостряет уже и так почти сведенные к нулю двусторонние отношения. Более того, Москва не приемлет выдвигаемые ей требования для снятия этих мер и угрозы дальнейшего давления, передает ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении РФ. Причиной стала якобы применение нашей страной химического оружия в британском Солсбери.

В Совете Федерации такие действия уже назвали "самым хамским и циничным поведением на рынке". Сенаторы заверили, что Россия изберет "разумный и рациональный" подход при формировании ответа, и посоветовали Соединенным Штатам не воевать с нашей страной даже такими методами, передает сайт kp.ru.