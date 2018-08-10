В США казнят убийцу, которого пытался подменить его брат-близнец

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-10T14:04:14+03:00

Кэри Дин Мур 39 лет ждал исполнения смертельного приговора и теперь хочет, чтобы при этом присутствовал самый близкий ему человек

Изменить размер текста: A A

Американец по имени Кэри Дин Мур провел целых 39 лет в ожидании неизбежной смерти. В 1979 году мужчина ограбил и жестоко убил двух водителей такси в Омахе штата Небраска, за что позже был приговорен к казни.

Спустя пять лет после того, как убийца попал в колонию, там же оказался его брат-близнец Дэвид. Он совершил гораздо менее серьезное преступление, а потому был допущен к работе в тюремной кухне.

Через какое-то время братья смогли уговорить своих надзирателей позволить им встретиться, чтобы обсудить некие семейные дела. Свидание состоялось, и, оставшись наедине, близнецы тут же обменялись одеждой. В результате Дэвид отправился в камеру смертников, а Кэри — на кухню.

Однако обман был раскрыт довольно скоро. Один из надзирателей заметил, что тогда еще 26-летний "Дэвид" резко располнел и неожиданно забыл, где хранятся кастрюли. В тот же день мужчин вернули на их законные места.

Цель поступка братьев до сих пор непонятна. Существуют версии, что это было частью некого плана побега, или же Дэвид хотел умереть вместо Дина. Между тем, заместитель начальника Департамента исправительных учреждений уверен, что "смертнику" стало просто скучно в его камере. Сами же близнецы отказались говорить на этот счет.

С тех пор прошло больше 30 лет, и лишь сейчас американское правосудие решило казнить Кэри Дина. Уже 60-летний мужчина сам попросил адвоката не препятствовать исполнению наказания. Смертельная инъекция будет введена в тело убийцы 14 августа. Главным желанием осужденного было, чтобы его брат лично присутствовал на казни.

"Это будет нелегко, нет. Но Дин хочет, чтобы я был там, так что у меня нет выбора", - цитирует The Mirror Дэвида.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ватикан тем временем представил новую редакцию катехизиса католической церкви, которая признает смертную казнь недопустимым посягательством на неприкосновенность личности.