2018-08-11T01:34:11+03:00
Политика

Боевики в Сирии снова попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами

Российские военные сбили еще два беспилотника на подлете к авиабазе Хмеймим
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Авиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 августа, боевики в очередной раз запустили два беспилотника в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, оба цели не достигли – их сбили наши военные.

Об этом рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, отметив, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», - приводит слова генерала ТАСС.

Алексей Цыганков добавил, что никто не пострадал, российская авиабаза работает в обычном режиме.

Ранее сайт kp.ru писал, то в последнее время такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим участились, только в июле российские военные обезвредили более 25 направлявшихся к авиабазе беспилотников.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер депутат Госдумы Александр Коровников
На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон
В Минэкономразвития считают часть решений ВТО по иску России к ЕС некорректными
В Совфеде посоветовали дождаться официальной информации об отзыве посла Греции из России
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
МИД Греции отзывает посла из Москвы
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США