Боевики в Сирии снова попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами

СЕГОДНЯ 01:26 2018-08-11T01:34:11+03:00

Российские военные сбили еще два беспилотника на подлете к авиабазе Хмеймим

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В пятницу, 10 августа, боевики в очередной раз запустили два беспилотника в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, оба цели не достигли – их сбили наши военные.

Об этом рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, отметив, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», - приводит слова генерала ТАСС.

Алексей Цыганков добавил, что никто не пострадал, российская авиабаза работает в обычном режиме.

Ранее сайт kp.ru писал, то в последнее время такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим участились, только в июле российские военные обезвредили более 25 направлявшихся к авиабазе беспилотников.