2018-07-30T23:31:12+03:00
Политика

Возле авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные сбили очередной беспилотник

Аппарат был запущен с подконтрольной террористам территории, он уничтожен на безопасном расстоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Авиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 30 июля, стало известно, что боевики в Сирии накануне снова пытались запустить беспилотник в направлении российской авиабазы Хмеймим. Его сбили.

Об этом рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, отметив, что запуски беспилотных летательных аппаратов к авиабазе Хмеймим с территории Идлибской зоны деэскалации не прекращаются.

«Так, в темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», - приводит слова генерала ТАСС.

Алексей Цыганков добавил, что никто не пострадал, материального ущерба в результате инцидента нет.

В последнее время такие запуски дронов в окрестностях авиабазы участились. Как писал сайт kp.ru, в конце июня в небе неподалеку от Хмеймим была замечена группа беспилотников неизвестной принадлежности, все были уничтожены. Потом российским военным пришлось сбивать дроны боевиков почти каждую ночь: 21 и 22 июля, а также в минувшую пятницу, 27 июля.

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