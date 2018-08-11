2018-08-11T05:54:05+03:00
Политика

Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском

Воздушное пространство страны было нарушено на западе провинции Дамаск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийские ПВО ликвидировали объект, который вторгся в воздушное пространство страныСирийские ПВО ликвидировали объект, который вторгся в воздушное пространство страныФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали «враждебную цель» – некий объект в небе, вторгшийся в воздушное пространство страны.

Это произошло после полуночи в субботу, 11 августа, в районе Дейр Аль-Ашаэр на западе провинции Дамаск недалеко от сирийско-ливанской провинции, передает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

Никаких других подробностей не приводится. Что именно стало целью ПВО Сирии, пока непонятно. Отмечается, что «вражеский объект» уничтожен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на этой неделе сирийское агентство со ссылкой на военных уже сообщало о ликвидации некой воздушной мишени. По словам одного из полевых командиров армии САР, речь тогда шла о двух дронах-разведчиках, принадлежавших Израилю.

А в пятницу, 10 августа российские военные сбили два беспилотника, запущенных боевиками к авиабазе Хмеймим.

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