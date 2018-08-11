2018-08-11T06:48:54+03:00
Политика

Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США

Официальный представитель МИД России отметила, что Вашингтон теряет «ресурсы дальнейшего развития»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments39
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Отвечая на вопросы журналистов о новых американских санкциях, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в Москве разрабатываются зеркальные ответные меры.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — сказала она во время визита в Сербию.

При этом дипломат предположила, что Соединенные Штаты вводят новые и новые антроссийские санкции, так как исчерпали «ресурсы дальнейшего развития».

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир», - отметила Мария Захарова.

«Этих ресурсов больше нет, - продолжила она. - И нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем».

Официальный представитель МИД напомнила, что в последнее время американская администрация придерживается жесткой санкционной политики не только в отношении нашей страны, но и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера – Евросоюза, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа.

А потом в госдепе заявили, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой и надеется, что в этом помогут такие «надежные» рычаги давления, как очередные экономические ограничения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке
Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков
В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе
При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек
Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском
В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона
КНДР отвергла все предложения США по денуклеаризации, назвав их бандитскими
Госдеп: Помпео сообщил Лаврову о желании США улучшить отношения с Россией
В ходе протестов в столице Румынии пострадали 247 человек
Боевики в Сирии снова попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами
Умер депутат Госдумы Александр Коровников
На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон
В Минэкономразвития считают часть решений ВТО по иску России к ЕС некорректными
В Совфеде посоветовали дождаться официальной информации об отзыве посла Греции из России
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
МИД Греции отзывает посла из Москвы
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США