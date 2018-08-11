Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США

СЕГОДНЯ 06:34 2018-08-11T06:48:54+03:00

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Отвечая на вопросы журналистов о новых американских санкциях, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в Москве разрабатываются зеркальные ответные меры.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — сказала она во время визита в Сербию.

При этом дипломат предположила, что Соединенные Штаты вводят новые и новые антроссийские санкции, так как исчерпали «ресурсы дальнейшего развития».

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир», - отметила Мария Захарова.

«Этих ресурсов больше нет, - продолжила она. - И нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем».

Официальный представитель МИД напомнила, что в последнее время американская администрация придерживается жесткой санкционной политики не только в отношении нашей страны, но и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера – Евросоюза, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа.

А потом в госдепе заявили, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой и надеется, что в этом помогут такие «надежные» рычаги давления, как очередные экономические ограничения.