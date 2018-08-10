2018-08-10T07:55:06+03:00
Политика

Захарова оценила идею США "улучшить поведение" России с помощью санкций

Дипломат попросила Госдеп предоставить хотя бы пару примеров того, когда такой метод сработал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова усомнилась в словах своей коллеги из Государственного департамента США Хезер Науэрт о том, что с помощью санкций можно добиться "надлежащего поведения" со стороны других стран.

Напомним, ранее Вашингтон объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России, а в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, это лишь "один инструмент из целого набора", при помощи которого Соединенные Штаты добиваются своих целей.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова попросила привести ей примеры успешного использования этого "набора" Фото: facebook.com

Захарова попросила привести ей примеры успешного использования этого "набора"Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Между тем, Москва уже приступила к проработке ответных мер. В МИД РФ подчеркнули, что разговор с нашей страной с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтруд спрогнозировал показатели рождаемости в России
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы
Росгвардия предложила льготы ЧОПам за содействие полиции
В сезон гриппа и ОРВИ простуженных ребят будут отправлять из школ и детсадов по домам
Погода в Москве на 10 августа 2018 года: будет жарко и солнечно
Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны
Стало известно, когда жена и дочь летчика Ярошенко прилетят в США
В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»
Российский сторожевик «Адмирал Эссен» выследил американскую подлодку в Средиземном море
В госдепе США назвали цель новых антироссийских санкций
Израильтяне и палестинцы из ХАМАС договорились о перемирии
Пожар в жилой пятиэтажке на западе Москвы потушен
Площадь пожара на западе Москвы увеличилась до 400 кв. м
Адвокат Петросяна рассказал о шансах Степаненко отсудить у мужа более половины имущества
Жертвами пожара на западе Москвы стали два человека
Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа
Причиной смерти актера и режиссера Дмитрия Брусникина стала сердечная недостаточность
Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимался «Дом-2»
В госдепе США считают, что санкции помогут улучшить отношения с Россией
В покушении на Мадуро подозреваются уже 25 человек
Российские военные уничтожили беспилотник боевиков недалеко от авиабазы Хмеймим
Госдеп: США не станут вводить прямые санкции против «Аэрофлота»
Отец и мать Меланьи Трамп получили гражданство США
Власти США хотят разместить элементы систем ПРО в космосе
В Испании у исполнителя песни Despacito украли украшения на 2 млн евро
Песков: новые санкции США против России являются незаконными
Воры похитили регалии президента Боливии
В Мытищах автобус наехал на трех пешеходов