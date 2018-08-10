Захарова оценила идею США "улучшить поведение" России с помощью санкций

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-10T07:55:06+03:00

Дипломат попросила Госдеп предоставить хотя бы пару примеров того, когда такой метод сработал

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова усомнилась в словах своей коллеги из Государственного департамента США Хезер Науэрт о том, что с помощью санкций можно добиться "надлежащего поведения" со стороны других стран.

Напомним, ранее Вашингтон объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России, а в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, это лишь "один инструмент из целого набора", при помощи которого Соединенные Штаты добиваются своих целей.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова попросила привести ей примеры успешного использования этого "набора"Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Между тем, Москва уже приступила к проработке ответных мер. В МИД РФ подчеркнули, что разговор с нашей страной с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен, передает сайт kp.ru.