Во ФСИН заявили, что Сенцов не имеет дефицита массы тела
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии за терроризм, не имеет дефицита массы тела. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Сенцов, объявивший голодовку в середине мая, якобы похудел на 30 килограммов. По данным ФСИН, осужденный не нуждается в экстренной госпитализации.
"От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени. Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-бюро.
По информации ведомства, состояние Сенцова оценивается врачами как удовлетворительное. За время своей голодовки он получил 202 медицинские услуги.
Напомним, Сенцов получил 20 лет колонии по решению суда, признавшего его виновным в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку, поэтому находится под постоянным наблюдением врачей.
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