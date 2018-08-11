Во ФСИН заявили, что Сенцов не имеет дефицита массы тела

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-11T17:15:14+03:00

Осужденный за терроризм Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

В пресс-бюро ведомства опровергли сообщения СМИ о том, что осужденный за терроризм похудел на 30 килограммов

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Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии за терроризм, не имеет дефицита массы тела. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Сенцов, объявивший голодовку в середине мая, якобы похудел на 30 килограммов. По данным ФСИН, осужденный не нуждается в экстренной госпитализации.

"От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени. Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-бюро.

По информации ведомства, состояние Сенцова оценивается врачами как удовлетворительное. За время своей голодовки он получил 202 медицинские услуги.

Напомним, Сенцов получил 20 лет колонии по решению суда, признавшего его виновным в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку, поэтому находится под постоянным наблюдением врачей.

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Все это время его кормят питательной смесью с его согласия и дают лекарства на тысячу сто рублей в день (подробности).