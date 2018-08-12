Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Пафосная публикация Петра Порошенко в Facebook к Дню Ялты, в которой лидер Незалежной пообещал поднять над городом желто-голубой украинский флаг, вновь привлек внимание пользователей соцсетей и прессы. Но на этот раз – по другому поводу.
Дело в том, что, как заметили зоркие юзеры, в коротенькой цитате – первой строчке гимна Украины из нескольких слов – Порошенко умудрился допустить три ошибки.
«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и зазвучит гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» (то есть, «ещё не умерли Украины ни слава, ни воля»), - написал он.
На самом деле приведенная Петром Порошенко цитата должна писаться так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». По идее, президент должен бы точно знать слова гимна своей страныФото: Facebook
Фото: Facebook
Однако дело в том, что в официальном тексте гимна Незалежной, утверждённом Верховной Радой 15 лет назад, 6 марта 2003 года, эта строчка выглядит так: «Ще не вмерла України і слава, і воля» (ещё не умерла Украины и слава и воля).
Разница, казалось бы, небольшая, а вариант Порошенко звучит даже логичнее. Но, по идее, президент точно должен знать слова гимна своей страны.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»