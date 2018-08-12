2018-08-12T04:36:27+03:00
Политика

Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины

Эту оплошность лидера Незалежной в нашумевшей публикации к Дню Ялты заметили не сразу [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Пётр ПорошенкоПрезидент Украины Пётр ПорошенкоФото: REUTERS
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Пафосная публикация Петра Порошенко в Facebook к Дню Ялты, в которой лидер Незалежной пообещал поднять над городом желто-голубой украинский флаг, вновь привлек внимание пользователей соцсетей и прессы. Но на этот раз – по другому поводу.

Дело в том, что, как заметили зоркие юзеры, в коротенькой цитате – первой строчке гимна Украины из нескольких слов – Порошенко умудрился допустить три ошибки.

«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и зазвучит гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» (то есть, «ещё не умерли Украины ни слава, ни воля»), - написал он.

На самом деле приведенная Петром Порошенко цитата должна писаться так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». По идее, президент должен бы точно знать слова гимна своей страны Фото: Facebook

На самом деле приведенная Петром Порошенко цитата должна писаться так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». По идее, президент должен бы точно знать слова гимна своей страныФото: Facebook

Фото: Facebook

Однако дело в том, что в официальном тексте гимна Незалежной, утверждённом Верховной Радой 15 лет назад, 6 марта 2003 года, эта строчка выглядит так: «Ще не вмерла України і слава, і воля» (ещё не умерла Украины и слава и воля).

Разница, казалось бы, небольшая, а вариант Порошенко звучит даже логичнее. Но, по идее, президент точно должен знать слова гимна своей страны.

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