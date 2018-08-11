2018-08-11T00:29:10+03:00
Политика

На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон

Как заявил Борис Бабин, занимающий должность постпреда президента страны в Крыму, «выйдет из этого порта оно не скоро»
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На Украине могут арестовать российское судно, зашедшее в ХерсонНа Украине могут арестовать российское судно, зашедшее в ХерсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское судно Mekhanik Pogodin, зашедшее в Херсонский торговый порт, могут арестовать. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Борис Бабин, занимающий на Украине должность постпреда президента страны в Крыму.

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