На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон
Как заявил Борис Бабин, занимающий должность постпреда президента страны в Крыму, «выйдет из этого порта оно не скоро»
На Украине могут арестовать российское судно, зашедшее в ХерсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Российское судно Mekhanik Pogodin, зашедшее в Херсонский торговый порт, могут арестовать. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Борис Бабин, занимающий на Украине должность постпреда президента страны в Крыму.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»