Москалькова попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"

СЕГОДНЯ 19:56 2018-08-11T19:56:43+03:00

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова Фото: ТАСС

Российский омбудсмен готова посетить команду танкера, если получит разрешение от украинской стороны

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову прояснить вопрос с членами экипажа российского танкера "Механик Погодин", задержанного в Херсоне.

«Я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна», - сказала Москалькова.

Она выразила готовность посетить команду танкера в херсонском порту, если получит согласие украинской стороны, передает ТАСС.

Напомним, 10 августа сотрудники Службы безопасности Украины нашли в торговом порту Херсона танкер "Механик Погодин" под российским флагом. Поскольку владелец судна находится под украинскими санкциями, танкер заблокировали, хотя решения суда о задержании не поступало.